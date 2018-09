Poslanci SDS, NSi in SNS z zahtevo za sklic izredne seje DZ o davčnih ukrepih iz koalicijske pogodbe

Ljubljana, 11. septembra - Poslanci SDS, NSi in SNS so na predsednika DZ Dejana Židana danes naslovili zahtevo za sklic izredne seje DZ, na kateri bi obravnavali predlog priporočil glede problematike "škodljivih in uničujočih ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi". Menijo, da ti ukrepi predstavljajo neposredno grožnjo slovenskemu gospodarstvu.