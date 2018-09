SwatyComet kmalu z novim imenom Weiler Abrasives

Maribor, 15. septembra - Mariborsko-zreški proizvajalec umetnih brusov in tehničnih tkanin SwatyComet se bo konec septembra preimenoval v Weiler Abrasives in bo tako kot član globalne skupine Weiler Abrasives dokončno postal del skupne blagovne znamke Weiler. Kot so pojasnili v družbi, je poenotenje imena sestavni del strategije razvoja skupine.