V Sloveniji največji ekološki odtis ustvarijo stanovanja, promet in hrana

Ljubljana, 11. septembra - V Sloveniji ekološki odtis znaša 4,7 hektara na osebo, do leta 2030 pa ga želimo zmanjšati na 3,8 hektara na osebo, je dejala Tanja Bolte z okoljskega ministrstva. Cilj namerava Slovenija med drugim doseči s spremembami na področju energetskega upravljanja in upravljanja gozdov. Največji ekološki odtis sicer ustvarjajo stanovanja, promet in hrana.