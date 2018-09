Ljubljana se tudi letos s številnimi aktivnostmi pridružuje evropskemu tednu mobilnosti

Ljubljana, 11. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) bo tudi letos sodelovala v Evropskem tednu mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom. V tem času bodo potekale številne aktivnosti in dogodki o trajnostni mobilnosti in varnosti v prometu, med drugim dan brez avtomobila, za motorni promet bodo zaprli Slovensko cesto, postavili bodo tudi radarje.