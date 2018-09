Promet po avtocesti mimo Jesenic le po enem pasu

Ljubljana, 11. septembra - Na gorenjski avtocesti med priključkoma Jesenice-vzhod in Jesenice-zahod proti Karavankam oz. Avstriji so po zaključku glavne turistične sezone stekla obsežnejša dela. Predvidoma z današnjim dnem bo promet preusmerjen na polovico vozišča avtoceste, kjer naj bi po načrtih do konca novembra potekal le po enem pasu v vsako smer vožnje.