Doslej tri vloge za sodelovanje pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Magni

Ljubljana, 10. septembra - Agencija za okolje je do petka, potem ko se je v sredo iztekla enomesečna javna razprava o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja Magni za lakirnico v Hočah, prejela tri vloge za vstop v postopek. Kot so na Arsu povedali za STA, so jih oddali občina Miklavž, Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).