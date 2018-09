V Novem mestu tradicionalna potapljaška čistilna akcija

Novo mesto, 8. septembra - Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto je danes pripravil tradicionalno 25. septembrsko akcijo EKO 2018 - Potapljači za čisto Krko s podvodnim čiščenjem Krkine struge v Novem mestu. V večurni ekološki akciji so odstranili približno 600 kilogramov odpadkov in tako bistveno pripomogli k čistejšemu nabrežju in strugi reke Krke.