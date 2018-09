Zaradi del zaprti železniški progi med Ljubljano in Jesenicami ter Koprom in Divačo

Ljubljana, 8. septembra - Železniški promet za potniške in tovorne vlake bo od danes pa do torka popolnoma ustavljen med Jesenicami in Ljubljano, je razvidno iz podatkov Slovenskih železnic. Do ponedeljka bo zaradi izklopa napetosti zaprta tudi proga med Koprom in Divačo. Namesto z vlakom bo za potnike organiziran nadomestni avtobusni prevoz.