Slab teden za borzne indekse Wall Streeta

New York, 8. septembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli skrajšani trgovalni teden sklenili z nazadovanjem, glavni razlog pa naj bi bil predsednik ZDA Donald Trump s svojimi grožnjami po uvedbi dodatnih carin na kitajski uvoz. Ob koncu tedna je vrednost indeksov znižalo tudi ugodno poročilo o zaposlovanju in brezposelnosti.