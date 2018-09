Skupina NLB v polletju z nižjim dobičkom

Ljubljana, 7. septembra - Skupina NLB je v prvem polletju ustvarila 104,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. V NLB so padec dobička pripisali predvsem nižjemu sproščanju oslabitev in rezervacij za kreditna tveganja. Čisti skupni prihodki iz poslovanja so narasli za en odstotek na 243 milijonov evrov.