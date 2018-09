Ljubljana, 7. septembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v minulem trgovalnem tednu v povprečju znižali, indeks SBI TOP je izgubil 0,57 odstotka. V rdečem so z izjemo Luke Koper in Petrola končali vsi blue chipi. Prometa je bilo za 3,6 milijona evrov.