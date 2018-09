Digitalna kampanja Make New Memories zakorakala v jesenski del

Ljubljana, 8. septembra - S septembrom se na 17 tujih trgih nadaljuje globalna digitalna kampanja slovenskega turizma pod naslovom Make New Memories (Ustvarjaj nove spomine). Jesenski del kampanje bo trajal od 2. do 21. septembra, zimski pa do 15. novembra, so ta teden sporočili s Slovenske turistične organizacije (STO).