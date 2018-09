Na Kopah zadovoljni s poletno sezono

Slovenj Gradec, 9. septembra - Na Kopah, ki so sicer bolj znane kot smučišče, so upravljavci turistične infrastrukture zadovoljni z letošnjo poletno sezono. V prvem delu poletja je bil obisk zaradi deževnega vremena manjši kot lani, od sredine julija pa je bilo bolje. "Z novimi programi in aktivnostmi smo ustvarili kar 15-odstotno rast," pravi direktor družbe Vabo Primož Kotnik.