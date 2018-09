Za podjetnike in lesarje štiri milijone evrov ugodnih posojil

Ribnica, 7. septembra - Slovenski regionalno razvojni sklad je danes v uradnem listu objavil javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa. Na voljo so štirje milijoni evrov, vsak vlagatelj mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25 odstotkov vrednosti projekta.