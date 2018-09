Ljubljanska borza: V ospredju delnice Krke

Ljubljana, 7. septembra - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je začel s padcem indeksa SBI TOP, za katerega so zaslužne delnice Krke in Luke Koper. Slednje so se doslej pocenile za 3,19 odstotka, največ povpraševanja pa je po delnicah Krke. Povpraševanje po drugih delnicah je bilo doslej skromno.