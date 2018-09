V Mariboru se bodo pomerili najboljši orači

Maribor, 7. septembra - V Mariboru se zbirajo najboljši slovenski orači, ki se bodo danes in v soboto pomerili na 62. državnem tekmovanju oračev Slovenije in 24. državnem tekmovanju dijakov biotehniških šol v oranju. Dvodnevni dogodek so uradno že odprli, prva tekmovanja pa se začenjajo ob 13.30 v Novi vasi v Mariboru, v neposredni bližini trgovskega centra Qlandia.