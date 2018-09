Newyorške borze končale neenotno

New York, 6. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano, saj so se vlagatelji prestrašili možnosti večjih ameriških carin na uvoz kitajskih izdelkov. Vrednosti tehnološkega indeksa Nasdaq so padle predvsem zaradi tveganja ob povečani regulaciji podjetij, ki se ukvarjajo z družbenimi mediji, poroča tiskovna agencija Reuters.