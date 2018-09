Ameriške tovarne julija z manj naročili kot junija

Washington, 6. septembra - Ameriške tovarne so julija dobile 0,8 odstotka manj naročil kot junija, vendar pa je slaba statistika izključno posledica velikega padca naročil civilnih in vojaških letal. Na letni ravni so tovarne v ZDA dobile 8,3 odstotka več naročil. Ministrstvo za trgovino je podatke za junij popravilo na 0,6- in ne 0,7-odstotno rast.