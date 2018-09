Evropske borze končale v rdečem

London/Frankfurt/Pariz, 6. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Med vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vlada zaskrbljenost zaradi finančnih kriz v Turčiji in Argentini, prav tako se še niso ohladili strahovi glede trgovinskih odnosov med ZDA in ostalimi državami, predvsem Kitajsko.