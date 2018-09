New York, 6. septembra - Indeksi na newyorških borzah uvodoma nimajo enotne smeri. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vlagatelji zaskrbljeni zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, prav tako pozorno spremljajo pogajanja med ZDA in Kanado glede prostotrgovinskega sporazuma Nafta.