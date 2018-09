V Slovenj Gradcu predvidoma kmalu znani rezultati monitoringa tal in vrtnin

Slovenj Gradec, 6. septembra - Rezultati analiz vzorcev tal in vrtnin, odvzetih na območju Slovenj Gradca, bodo znani predvidoma do konca septembra. Kako bo v prihodnje z monitoringom zraka, ki letos ni bil opravljen, pa ni znano. Kot je danes dejal župan Andrej Čas, so prihodnje meritve odvisne od prihodnjega občinskega sveta, saj se financirajo iz proračuna.