Odbor DZ za gospodarstvo prekinil zaslišanje ministrskega kandidata Počivalška

Ljubljana, 6. septembra - Odbor DZ za gospodarstvo je prekinil zaslišanje kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška in bo sejo nadaljeval danes ob 18. uri. Kandidat je med prioritetami navedel ohranjanje konkurenčnosti poslovnega okolja, uporabo evropskih sredstev in upravljanje državnega premoženja.