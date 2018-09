V Postojni odprli prenovljeno centralno čistilno napravo

Postojna, 6. septembra - V Postojni so danes odprli prenovljeno centralno čistilno napravo, ki so jo zaradi različnih zapletov prenavljali več let. V letu 2015 so staro čistilno napravo z zmogljivostjo 15.000 populacijskih ekvivalentov zamenjali z novo, tehnološko modernejšo in zmogljivejšo čistilno napravo z zmogljivostjo 21.000 populacijskih ekvivalentov.