Ljubljanska borza: Krka vleče navzgor indeks SBI TOP

Ljubljana, 6. septembra - Trgovalni dan na Ljubljanski borzi se je začel z rahlo rastjo, za katero so zaslužne le delnice Krke. Te so se doslej podražile za skoraj poldrugi odstotek, zanje pa velja tudi največ zanimanja. Z izjemo Save Re so ostale delnice doslej brez sprememb. Indeks SBI TOP je bil nekaj po 11. uri dobrega četrt odstotka višje kot v sredo.