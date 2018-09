Azijske borze še naprej v rdečem

Tokio, 6. septembra - Azijske borze so se tudi v današnjem trgovanju spustile pod gladino. Kot poročajo tuje agencije, so vlagatelji slabe volje predvsem zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Prav tako mednarodni trgi z zaskrbljenostjo spremljajo, kakšen vpliv bodo imele finančne krize v Argentini, Južni Afriki in Turčiji na večja svetovna gospodarstva.