Newyorške borze končale neenotno

New York, 5. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. K večjemu padcu tehnološkega indeksa Nasdaq je prispeval padec delnic Facebooka in Twitterja. Ta je sledil zahtevnim izpraševanjem vodstev teh dveh tehnoloških gigantov v senatu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.