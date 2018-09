Pahor nadaljuje s posvetovanji o kandidatu za guvernerja

Ljubljana, 6. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes nadaljeval posvetovanja s poslanskimi skupinami o kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. V sredo so se pri predsedniku republike zvrstili vodje poslanskih skupin SDS, LMŠ, SMC, Levica in DeSUS, danes pa bodo pogovor opravili prvi med poslanci SD, NSi, SAB, SNS in poslanca narodnih skupnosti.