Ljudje smo v spanju bolj aktivni, kot se je domnevalo doslej

Dunaj, 23. oktobra - Tudi zdravi ljudje se med spanjem gibljejo, ugotavljajo znanstveniki z medicinske univerze v Innsbrucku. Doslej so domnevali, da mišice med spanjem mirujejo, a kakšnih deset manjših premikov je povsem normalnih, so pojasnili. Če jih je veliko več, pa je to lahko znak bolezni.