Tudi newyorške borze v rdečem

New York, 5. septembra - Svetovne borze danes beležijo padce, tečaji so v rdečem tudi v začetnem delu trgovanja na newyorških borzah. Vlagatelji so po navedbah analitikov zaskrbljeni zaradi gospodarskih težav nekaterih držav v razvoju, ki so še povečale negotovost ob ameriških trgovinskih sporih s Kitajsko in Kanado.