Ljubljana, 5. septembra - Vlagatelji na Ljubljanski borzi so danes sklenili za 788.640 evrov poslov, največ z delnicami Krke in Cinkarne Celje. Tečaj je padel vsem delnicam v prvi kotaciji, razen delnicam Krke. Te so pridobile približno tretjino odstotka, medtem ko je indeks približno toliko izgubil.