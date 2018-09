V Levici glede guvernerja izrecno nenaklonjeni Dolencu in Jošarju, v DeSUS dajejo prednost ljudem z izkušnjo v Banki Slovenije

Ljubljana, 5. septembra - V poslanski skupini Levice so med kandidati za guvernerja Banke Slovenije izrecno nenaklonjeni Primožu Dolencu, ki trenutno tudi začasno vodi Banko Slovenije, ter Benjaminu Jošarju. Do ostalih so medtem odprti. Med poslanci DeSUS pa dajejo prednost ljudem z izkušnjo v svetu Banke Slovenije, torej Dolencu, Marku Bošnjaku in Mejri Festić.