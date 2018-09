K oblikovanju socialnega pakta vlado poziva le GZS

Ljubljana, 5. septembra - Predstavniki gospodarske, obrtne in trgovinske zbornice ter dveh delodajalskih organizacij so v torek na skupni novinarski konferenci izrazili skrb nad načrti bodoče vlade glede davkov. V GZS so vlado pozvali k oblikovanju socialnega pakta, ostali pa so danes sporočili, da te ideje ne podpirajo. So pa poudarili, da brez gospodarstva ni blaginje.