Odbor DZ še brez odločitve o primernosti Lebna za okoljskega ministra

Ljubljana, 5. septembra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je prekinil točko seje, v sklopu katere odloča o ustreznosti predstavitve kandidata Jureta Lebna za ministra za okolje in prostor. Leben je sicer obljubil sodelovanje z deležniki ter drugimi resorji. Prioritetno se namerava lotiti problema odpadne embalaže in sanacije degradiranih okolij.