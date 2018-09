Ljubljana, 5. septembra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju znižujejo, indeks SBI TOP je do 11.15 izgubil 0,38 odstotka. Najbolj se cenijo delnice Intereurope, ki so v tem času izgubile skoraj tri odstotke. Najprometnejše so delnice Krke, katerih tečaj ostaja nespremenjen.