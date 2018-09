Evropske borze v rdečem; nafta dražja, evro navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 4. septembra - Evropske borze so trgovanje končale pod gladino. V ospredju so predvsem skrbi vlagateljev glede trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Iz Nemčije so medtem danes prišle novice, da se iz dveh vodilnih indeksov umikata njihovi največji banki, čez lužo pa odmeva, da je Amazon mesec dni po Applu dosegel tržno vrednost 1000 milijard dolarjev.