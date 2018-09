Kočevska železniška proga za tovorni promet nared predvidoma spomladi

Kočevje, 4. septembra - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič si je na železniški postaji Kočevje danes ogledal dela, izvedena v okviru prenove železniške proge med Ribnico in Kočevjem. Napovedal je, da bodo oktobra predlani začeto prenovo njenega zadnjega, nekaj več kot 12-kilometrskega odseka, končali in železniški tovorni promet omogočili do pomladi.