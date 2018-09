V slovenski Istri se obeta kakovostno in količinsko dobra trgatev

Koper, 8. septembra - V Vinakopru so s trgatvijo zgodnjih sort začeli že pred dvema tednoma. Kot ocenjuje njihov glavni enolog Boštjan Zidar, v slovenski Istri za zdaj vse kaže na kakovostno in količinsko dobro trgatev, pri čemer si do zaključka trgatve želijo predvsem lepega vremena. Letošnja novost v ponudbi Vinakopra je tudi ponudba ustekleničenega mošta.