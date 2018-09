V okolju vsako leto pristane 330.000 ton mikroplastike

Berlin, 8. septembra - V okolju letno pristane okoli 330.000 ton mikroplastike, kaže študija, ki jo je objavila nemška raziskovalna organizacija Fraunhofer Society. Največji onesnaževalec z mikroplastiko, ki se ne razgradi več let in poškoduje telesa in tkiva, ki jo absorbirajo, je sicer gumarska industrija, študijo še povzema nemška tiskovna agencija dpa.