Za promocijo varnosti in zdravja pri delu dober milijon evrov

Ljubljana, 3. septembra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori javnemu razpisu za sofinanciranje usposabljanja delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu v vzhodni in zahodni Sloveniji. Na voljo bo 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 905.000 evrov.