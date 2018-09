Newyorške borze zaradi praznika zaprte, v Evropi indeksi neenotno

New York, 3. septembra - Newyorške borze so zaradi praznika dela zaprte, na stari celini pa indeksi nimajo enotne smeri. Po oceni analitikov so v ospredju pozornosti predvsem trgovinski spori ZDA z drugimi državami. Medtem ko so ZDA z Mehiko dosegle dogovor o t.i. novi Nafti, se zatika pri pogajanjih s Kanado. Prav tako so nejasni trgovinski odnosi ZDA s Kitajsko in EU.