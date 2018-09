Ljubljanska borza: Delnice Luke zrasle za štiri odstotke

Ljubljana, 3. septembra - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji sklenili za 1,05 milijona evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Petrola. V zeleno so se obarvale še delnice Luke Koper, ki so pridobile štiri odstotke, in delnice Telekoma Slovenije, v rdeče pa delnice Cinkarne Celje in Krke. Indeks je pridobil približno tretjino odstotka.