Ljubljanska borza: V ospredju Petrol

Ljubljana, 3. septembra - Na Ljubljanski borzi vlagatelji največ povprašujejo po delnicah Petrola, ki so se doslej podražile za okoli dva odstotka. Vrednost raste tudi delnicam Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, medtem ko se cenijo delnice Intereurope in Telekoma Slovenije. Indeks SBI TOP pridobiva okoli pol odstotka.