Nekdanji partner mariborskega letališča VLM Airlines likvidiran

Antwerpen, 3. septembra - Belgijski letalski prevoznik VLM Airlines, ki je pred časom imel iste kitajske lastnike kot najemniki mariborskega letališča, od koder je preko Münchna do nedavnega letel v Antwerpen, je v petek opravil svoj zadnji polet. Lastniki so se namreč na izredni skupščini odločili za likvidacijo družbe in tako poleg mariborske ukinili tudi druge linije.