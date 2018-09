Tuja podjetja ustvarila dobro četrtino dodane vrednosti

Ljubljana, 3. septembra - Tuja podjetja v Sloveniji, ki jih je bilo predlani 8053 in so predstavljala 5,8 odstotka vseh podjetij, so v tem letu ustvarila 27,3 odstotka dodane vrednosti. Njihova pomembnost se je povečala, k strukturnim premikom pa so prispevale prodaje družb, kot so Perutnina Ptuj, Paloma, Eti Elektroelement in Kovinoplastika Lož.