Atene, 3. septembra - V Grčiji so danes v pristaniščih obstali trajekti, ki povezujejo celino in otoke. Vozniki trajektov namreč stavkajo, s čimer želijo doseči petodstotno zvišanje plač. Delodajalci so jim zaenkrat ponudili enoodstotno povišico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.