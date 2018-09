Tokio/Hongkong/Šanghaj, 3. septembra - Tečaji na osrednjih azijskih borzah se v večini gibljejo v rdečem območju, vlagatelje pa še naprej skrbijo trgovinske napetosti med ZDA in nekaterimi njenimi največjimi partnericami. V zadnjih dneh so v ospredju predvsem napeti odnosi s Kanado in Kitajsko.