Vučić in Zaev za zgolj enkratno preverjanje potnikov na meji

Preševo, 2. septembra - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in makedonski premier Zoran Zaev sta se danes srečala na mejnem prehodu med državama Preševo - Tabanovce in se zavzela za enkratno preverjanje potnikov. Kot sta menila, bi to zagotovo izboljšalo gospodarsko sodelovanje med sosedama, ne le drastično zmanjšalo čakalne dobe potnikov na meji.