Wall Street v tednu z rastjo

New York, 1. septembra - Drugače kot na borzah v Aziji in Evropi so tečaji delnic na borzah v New Yorku v petek, ko so bili v ospredju trgovinski spori in tečaji valut v državah v razvoju, končali brez večjih sprememb. Na tedenski ravni so zabeležili rast, osrednji indeksi so pridobili do okoli dveh odstotkov vrednosti.