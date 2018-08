SBI TOP ta teden navzdol

Ljubljana, 31. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je v tem trgovalnem tednu izgubil 0,39 odstotka in se oblikoval pri 861,70 točke. Med delnicami iz indeksa so se na tedenski ravni najbolj podražile delnice KD Group, najbolj pocenile pa delnice Intereurope. Vlagatelji so sklenili za skupno 5,05 milijona evrov poslov.