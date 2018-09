V Lenartu pred novim šolskim letom sproščajo promet skozi mesto

Lenart, 1. septembra - V Lenartu so po več mesecih del skozi mesto ponovno sprostili promet. Kot je za STA pojasnil župan Janez Kramberger, se bližata novo šolsko leto in trgatev, zato bodo promet sprostili že danes, nekaj dela pa še ostaja. To naj bi bilo končano v dveh tednih. Okoli 2,8 milijona evrov vredno investicijo je sofinancirala Direkcija RS za infrastrukturo.